“りくりゅう”神解説の高橋成美、元気すぎな姿に反響「大忙しやなー」「無理しないで」 五輪中に爆食→TVハシゴ→マラソン
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた高橋成美が、3月1日までに自身のインスタグラムを更新し、元気な日常をつづっている。
【写真】りくりゅう神解説の高橋成美、五輪で爆食…「「パワーが出るTボーンステーキ」など
高橋は、経験にもとづく知識で競技を解説する一方、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の演技に対する「すごい！すごい！」「宇宙一ですよ！」といったワードや熱量で話題を集めた。
松竹芸能所属でタレント活動も行う。フィギュアスケートペアで、2014年ソチオリンピック日本代表。2012年世界選手権ペア銅メダリスト。
五輪が閉幕すると、インスタグラムでは「感動の連続！選手の皆様、関係者の皆様本当にありがとうございました」と感謝を記し、「3月6日からはパラリンピックが開幕します!!全力応援」とメッセージ。
さらに、五輪の思い出写真を多数公開し、アスリートらとのショットのほか「パワーが出るTボーンステーキ」「カルフールで買ったカップやきそば」「ピスタチオとゴルゴンゾーラのニョッキ＆ウニのパスタ」「タンパク質が8g取れる味噌汁」など、爆食の日々を回顧。
テレビ番組にも出ずっぱりとなっているが、2月28日には「明日、3月1日は『第41回三浦国際市民マラソン』走ります!!アンバサダーとして皆さんと一緒に、楽しみながら自己ベスト更新も目指します!!」と伝え、ファンからは「大忙しやなー」「無理しないでくださいね」など、多数の声が寄せられている。
