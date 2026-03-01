３月３日付での定年引退を目前に控えた根本康広調教師（７０）＝美浦＝が１日、中山５Ｒを１番人気サザンテイオーで制し、ラストデーにＶを飾った。

末っ子の愛弟子が思い出の勝負服で、引退に華を添えた。好スタートを決めて内をロスなく運び、ゴール前で突き抜けて頭差で勝利をゲット。鞍上の長浜鴻緒騎手（２０）＝美浦・根本＝は豪快なガッツポーズ。号泣しながら引き揚げ、師匠と抱き合った。レースを見届けた根本師は「最後勝ってくれてうれしいです。本当にうまく乗ってくれました。最高です！」と大喜び。長浜は「前走後、歩様が怪しいところがあったんですけれど、今日はいい状態で迎えたんで。あとはロスなく脚を信じていくだけだと思っていたので、馬がしっかり応えてくれてよかったです」と話した。

桃に黒鋸歯形の勝負服は、８７年に騎手としてダービーを制したメリーナイスと同じ。サザンテイオーを所有する（株）サザンホールディングは、根本師の実姉の夫が経営する会社で、メリーナイスサイドへ許可を得て同じ勝負服を登録した経緯がある。また長浜が着用したブーツは、根本師のダービー制覇時に着用していた革のブーツ。弟子たちに履かせてみたところ、「（丸山）元気もダメ、（野中）悠太郎もダメ、（藤田）菜七子もダメで、鴻緒に履かせたらぴっちり入ったんですよね」と明かす。この日、初めて“運命の靴”を引き継いだ長浜も「決まりましたね！ダービーブーツです。（履き心地は）しっくりきていますね」と声を弾ませた。

さらにサザンテイオーは、ダービーの口取りでメリーナイスの馬上にいた根本師の長男で持ち乗り助手・康将さんの担当馬。口取りでは、勝利ジョッキーの長浜が脱いだ勝負服を着て、親子でおそろいのピンク姿で写真に納まった。弟子と家族でつかんだ勝利。根本師はサザンテイオーの馬上で右手を突き上げて喜んでいた。