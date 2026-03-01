タレント、グラビアアイドルの黒嵜菜々子（22）が1日、自身のXを更新。同日に生出演したTBS系「サンデー・ジャポン」の発言が「誤解を招く表現」だったとして謝罪した。

黒嵜は番組後の投稿で「本日はサンデー・ジャポンをご視聴いただき、ありがとうございました！！！！」と感謝すると「一点、久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBCを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました」と説明。「誤解を招く表現となってしまいましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。

その上で「トーク力付けられるように頑張っていきますので、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。

番組で黒嵜は「生粋のジャイアンツファン／前回WBCも観戦」とテロップで紹介。爆笑問題の田中裕二からは「野球大好き女子」紹介されると「めちゃめちゃ大好きです。好きすぎて、前回のWBC、ひとりで行きました」と、2023年3月の大会を観戦したことを明かしていた。続けて「ビール飲みながら隣のおじさんと『イエー』とやって」と自身の観戦スタイルを説明。話が連続したことから、2023年のWBC当時は黒嵜が19歳だったことを疑問視する一部投稿があった。