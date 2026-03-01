「アラン・ドロンと同じくらい」復帰即パリSG相手に躍動！“人間離れ”したサムライをクラブ公式が激賞！「驚異的。大喝采を浴びた」

「アラン・ドロンと同じくらい」復帰即パリSG相手に躍動！“人間離れ”したサムライをクラブ公式が激賞！「驚異的。大喝采を浴びた」