なでしこ谷川萌々子「紅白戦で華麗なゴール」。いよいよ女子アジア杯が開幕。日本は初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦
着々と準備を進めている。
日本サッカー協会（JFA）が３月１日に公式インスタグラムを更新。「紅白戦で華麗なゴール」と綴り、日本女子代表の谷川萌々子の得点シーンをアップロードした。
巧みなポジショニングで味方のパスを引き出した20歳MFは、左足の正確なグラウンダーのシュートでネットを揺らしてみせる。
同日にオーストラリアで女子アジアカップがいよいよ開幕する。２大会ぶり３度目の優勝を目ざす日本。谷川は「勝負を決めるプレーヤーに」と意気込む。グループステージ初戦は４日、チャイニーズ・タイペイと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこ谷川萌々子の華麗なゴール
