女子アジア杯での活躍が期待される谷川。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　着々と準備を進めている。

　日本サッカー協会（JFA）が３月１日に公式インスタグラムを更新。「紅白戦で華麗なゴール」と綴り、日本女子代表の谷川萌々子の得点シーンをアップロードした。
 
　巧みなポジショニングで味方のパスを引き出した20歳MFは、左足の正確なグラウンダーのシュートでネットを揺らしてみせる。

　同日にオーストラリアで女子アジアカップがいよいよ開幕する。２大会ぶり３度目の優勝を目ざす日本。谷川は「勝負を決めるプレーヤーに」と意気込む。グループステージ初戦は４日、チャイニーズ・タイペイと相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】なでしこ谷川萌々子の華麗なゴール

 