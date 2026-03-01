【東京都の人気銭湯】「辰巳湯」は雰囲気のある半露天風呂が魅力。天井が高い浴場の開放感にも注目
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、東京都で人気の施設「辰巳湯」です。
※2026年2月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
【まとめ】「辰巳湯」のアクセス・料金情報
「脱衣所がきれいで広く、浴室内にも清潔感がある」
「天井の高い浴室内の開放感が気持ちがよい」
「屋根のついた半露天風呂は、温泉旅館のような雰囲気がある」
▼アクセス
所在地：東京都江東区三好1-2-3
アクセス：都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」A3出口より徒歩約3分
▼料金
入浴：550円
サウナ：500円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、東京都で人気の施設「辰巳湯」です。
【まとめ】「辰巳湯」のアクセス・料金情報
「辰巳湯」は充実の設備がそろった銭湯清澄白河に位置する「辰巳湯」は、高い天井と開放感あふれる浴場が特徴です。お風呂は「ジェット座風呂、「電気風呂」、「バイブラ寝風呂」など種類が豊富。さらに、小さな庭園を望む「半露天風呂」も人気です。サウナはしっかりと汗が書ける高温サウナで、休憩室には漫画が揃うなど、銭湯の枠を超えた充実した設備で1日中リラックスして過ごせます。
「辰巳湯」の口コミは？「辰巳湯」には以下のような口コミが寄せられています。
「脱衣所がきれいで広く、浴室内にも清潔感がある」
「天井の高い浴室内の開放感が気持ちがよい」
「屋根のついた半露天風呂は、温泉旅館のような雰囲気がある」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：東京都江東区三好1-2-3
アクセス：都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」A3出口より徒歩約3分
▼料金
入浴：550円
サウナ：500円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)