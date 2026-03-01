ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表が1日、京セラドームで全体練習を行った。同代表は2、3日に阪神、オリックスとの強化試合を行い、5日に初戦・チェコ戦（東京ドーム）を迎える。大谷翔平、山本由伸とドジャースでチームメートの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が練習で快音を連発した。

この日からジャメイ・ジョーンズ（タイガース）、李政厚（イ・ジョンフ、ジャイアンツ）、キム・ヘソンらが合流。米国組も含め、代表全選手が参加して練習を行った。シートノックではキムが二塁、ウィットコムが三塁の守備位置に入り、好プレーのたびに「ナイス！」など、活気あふれる声がドーム内に響いた。

キム・ヘソンがオープン戦から維持している状態の良さを見せつけた。フリー打撃では3セット、計18スイングで3本の柵越え。ノーステップ打法からの力強いスイングで、右翼3階席に叩き込む豪快な一発も披露した。練習を見守った韓国ナインから「おー！」とどよめきが起こるほどの強烈な打球だった。

キムは26日（日本時間27日）のオープン戦・ホワイトソックス戦で今春1号を記録。オープン戦出場全4試合でヒットを放つなど、確実に状態を大会に合わせてきた。練習を終えると、メジャー担当の日本メディアを見つけ「こんにちは！」と日本語で笑顔であいさつするなど、普段の人柄そのままに、リラックスした笑顔も見せた。キャンプ中にはライブBPで侍ジャパンのエース・山本から本塁打を放つなど打撃好調の男が、日本にとっては難敵となる。