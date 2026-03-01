司法省が公開した写真。カリブ海にあるジェフリー・エプスタイン氏の私有島で、ラトニック氏（青いシャツ）がエプスタイン氏と一緒に写っているとみられる/Department of Justice

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の私有島で、ラトニック商務長官がエプスタイン氏と一緒に写っているとされる写真が司法省のサイトから一時取り下げられ、連邦議会の議員から疑念の声が上がっている。

問題の写真はそれまで、司法省のオンライン資料庫に保管されていた。この資料庫は1月下旬に「エプスタイン文書透明化法」に基づきアップロードされたファイルを集めたもの。

司法省のウェブサイトでは一時、問題の写真を含むページを閲覧しようとするとエラーメッセージが表示されたが、非営利団体インターネット・アーカイブの「ウェイバックマシン」によってキャプチャーされたページは引き続きアクセス可能な状態で、写真も確認できた。

ページはその後、復元された。司法省の報道官はCNNに対し、「この写真は裸体が写っていないか調査対象になっていたファイル群の一部だった。数千点に上る画像が審査に回され、必要な黒塗りを施したうえで順次アップロードされているところだ。ファイルの削除は行われていない」と説明した。

ラトニック氏はこの写真についてコメントしていない。CNNは商務省やラトニック氏に繰り返しコメントを求めたものの、回答は得られなかった。ホワイトハウスもCNNの27日の問い合わせに回答しなかった。

しかし、下院監視委員会の数人から写真の取り下げについて説明を求める声が上がっており、共和党の委員少なくとも1人もそこに加わった

下院監視委員会の共和党委員、ナンシー・メイス議員は26日、X（旧ツイッター）に「ハワード・ラトニック氏は監視委員会から質問を受け付けるべきだ」と投稿した。

27日には、トランプ大統領が記者団に対し、ラトニック氏はエプスタイン氏との関係について議会で証言するだろうとの見通しを示した。

トランプ氏はCNNの記者に対し、「ハワード（ラトニック氏）は出席して言うべきことを全て話すだろう」とコメント。「彼は潔白そのもので、良い仕事をしてくれている」と説明した。

ラトニック氏は今月、上院歳出委員会の小委員会で証言した際、エプスタイン氏との関係について追及を受けた。ラトニック氏は以前、エプスタイン氏が未成年の売春をあっせんした疑いで捜査対象になり、有罪判決を受ける前の2005年に関係を断ったと主張していたが、司法省の直近の情報開示でこの主張の信憑（しんぴょう）性は薄れた。

ラトニック氏は歳出委員会小委員会への証言で、12年の家族旅行中にエプスタイン氏の私有島を訪れ、同氏の家族と昼食を共にしたことは事実だとしている。