妻が家族4人で「1泊8.5万円」のホテルを“コスパいいから”と提案…どうやら「オールインクルーシブで食事代込み」とのことですが、実際“元は取れる”でしょうか？ 個別支払いの価格と比較

料金に何が含まれる？ 1泊約8万円の中身を整理

オールインクルーシブと呼ばれるプランに含まれている代表的なものには、



・宿泊代

・飲食代（朝食、夕食、バーでのドリンクなど）

・施設使用料、アクティビティ代（プール、ジム、子ども向け施設など）

・その他



などがあります。例えば家族4人1泊あたり8万円台で宿泊した場合、1人あたりは約2万円になります。

では、同じ内容を個別に支払うとどうなるでしょうか。夕食は大人1人1万円、子ども1人5000円とすると合計で約3万円。朝食が家族で8000円前後、ドリンクやお菓子を1日楽しめば5000円程度かかることもあります。これだけで4万円超です。

さらに、キッズスペースや簡単な体験イベントが含まれている宿もあり、別料金なら数千円から1万円程度になる場合があります。こうした費用を合計すると、宿泊費以外で5万円前後になるケースも珍しくありません。

つまり、館内サービスをしっかり利用する前提であれば、8万円台という金額が必ずしも割高とは言い切れないのです。



元が取れるかどうかは「旅行スタイル」で決まる

オールインクルーシブの最大のメリットは、出費が事前にほとんど確定する点です。旅行中に追加料金を気にせず、子どもがアクティビティやお菓子を楽しめるため、親のストレスが減るという声もあります。

特に子育て世帯では、食事のたびに金額を気にしなくて済む安心感は大きいでしょう。一方で、デメリットもあります。



・食べる量が少ない、お酒を飲まない

・ラウンジをほとんど使わない

・観光中心でホテル滞在時間が短い



などに該当する人は、通常プランのほうが安く済むこともあります。施設で長い時間過ごす予定の人には向いていますが、「寝るだけ」「外で食事をしたい」といったニーズがある場合の旅行スタイルには合わない可能性があります。



後悔しないために確認したい判断ポイント

「元が取れるか」を判断するには、金額だけでなく過ごし方を具体的に想像することが重要です。夕食と朝食を必ず館内で取るか、ラウンジを何回利用しそうか、子ども向けサービスを活用する予定があるかを事前に確認しましょう。

また、通常プランとの差額をチェックしておきましょう。その差額が、家族全体の飲食代やサービス利用額を下回りそうであれば、オールインクルーシブは合理的な選択と言えます。

無理に「元を取らなければ」と詰め込む必要はありませんが、内容を理解したうえで選ぶことで、満足度と家計の納得感は高まります。



まとめ

家族4人で1泊8万円台のホテルは高額に感じるかもしれませんが、食事やラウンジ利用が含まれるオールインクルーシブなら、必ずしも割高とは限りません。

重要なのは、料金に含まれる内容と自分たちの旅行スタイルが合っているかどうかです。旅行費用が上がりやすい今だからこそ、事前に中身を確認し、納得したうえで選ぶことが、後悔しないお金の使い方につながります。

執筆者 : 今みなみ

FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級