陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）がリスタートを切った。

２０２１年に日本記録（当時＝２時間４分５６秒）をマークするも、ケガなどもあって２４年パリ五輪出場を逃し、妻・一山麻緒さんとの夫婦五輪とはならなかった。それでも「パリ（五輪）も連れて行ってもらったので、次は（自分が）という思い」と、２０２８年ロサンゼルス五輪に向けて再び歩みを進める決断を下した。

この日のレースは終盤の競り合いで日本記録保持者の大迫傑（リーニン）に屈したが、日本勢２位となる２時間６分９秒で１３位に入った。ロサンゼルス五輪の代表選考会となる「マラソングランドチャンピオンシップ」（ＭＧＣ）の出場権を手にした鈴木は「まずはＭＧＣの出場権を獲得しないと、私の中ではスタートを切れないと思っていた。そこは何とかまとめられてよかった」と頬を緩めた。

現在は富士通を退社してプロランナーとして戦っている。「独立して初めてのマラソンだったので、自分の中で他の今までのマラソンより大切にしていた部分はある。そういう部分ではいいスタートが切れた」。レース前には一山さんがたんぱく質多めの手料理をつくって鼓舞。観戦に訪れた愛妻の前で上々の滑り出しを見せた。

【動画】ゴール後の鈴木健吾選手インタビュー