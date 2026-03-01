

HANA「ALL IN」MVサムネイル

7人組ガールズグループHANAが、1st Album『HANA』に収録される最新曲「ALL IN」のMusic Videoを3月1日18時にプレミア公開する。

【動画】3月1日18時にプレミア公開されるHANA「ALL IN」Music Video

HANAが送る8本目となる本作のミュージックビデオは、プロデューサーであるちゃんみながカメラを手に取り撮影を行った意欲作。HANAのアジトを舞台に、彼女たちの“今”と“覚悟”をそのまま切り取ったリアルな映像に仕上がっている。さらに、ちゃんみならしい遊び心も随所に散りばめられており、それも大きな見どころのひとつ。ロックンロールなエネルギーをまとった映像作品となった。

「ALL IN」は、HANA全員で作詞・作曲に挑戦した、グループとして新たな一歩を刻む重要な作品。自分たちがやりたいことをすべて詰め込み、人生を賭けて魅せるパフォーマンスを真正面からぶつけるようにアウトプットした一曲に仕上がっている。“やりたいことは全部やる”――その覚悟を体現した楽曲だ。

そんな「ALL IN」は、2月27日（金）21時から放送されたテレビ朝日「ミュージックステーション」にて初披露され、すでに話題となっていた歌詞と、圧倒的なダンスパフォーマンスで多くの話題を呼んだ。