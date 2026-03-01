俳優・窪塚洋介の妻・PINKYが28日、自身のアメブロを更新。祖父から贈られた七段飾りの雛人形を長女に受け継ぎ、一緒に飾り付けをしたことを報告した。

PINKYは「今年も娘と一緒にお雛様を飾りました」と書き出し、3歳頃から長女とともに準備を行っていることを紹介。かつては自身が大半を担っていたというが、「今では高いところに手も届くようになって、すっかり一人前の戦力として働いてくれるようになりました」と長女の成長を感慨深げにつづった。

続けて、完成した豪華な雛人形の前でポーズを決める長女の写真を公開。雛人形はPINKYが子どもの頃に祖父からプレゼントされた思い出の品だといい、「本当に見事で 飾る度に見惚れてしまいます」と魅力を語った。

また長女もこの日を心待ちにしていたようで、「わたしが一番好きなお人形は、おひなさま」と話すほど大切にしている様子を明かした。

最後に「私が子どもの頃にもらったお雛様を娘に受け継いで一緒に飾るこのひとときは、人生の宝物です」とコメントを添え、雛人形の前で撮影した長女との2ショットを公開した。