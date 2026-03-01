◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。

前日本記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）は昨年12月のバレンシアマラソンで自身の日本記録を1秒更新した大迫らと集団でレースを展開。36キロ過ぎからは大迫と日本人トップを懸けての一騎打ちとなり、40キロで一度は前出たものの抜き返され、2時間6分9秒の13位でフィニッシュした。この結果、来年10月の2028年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得した。

“新旧日本記録保持者対決”に注目が集まった今大会。「胸を借りるつもりで、最後まで負けたくないという思いで走ってました」。終盤まで同じ集団でレースを展開し、自身が給水を取り損ねた時には大迫から受け取る場面もあった。「（レースを）引っ張ってもらったので感謝しています。給水も渡していただいて感謝しかないです」。レース後には握手で健闘を称え合った。

1月には米国で一緒に練習するなど高め合ってきた2人。「大迫さんは年齢を重ねる中で練習をリニューアルしていたので、私も少しずつ今の体と対話しながらやっていくべきだなと思った。助言もいただいていろいろ学ばせてもらった」という鈴木。今回の直接対決は10秒差で敗れ「まずは地力が足りないと感じた」と振り返った。