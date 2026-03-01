あみか（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/01】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが2月28日、自身のInstagramを更新。エクステを外したヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】20歳人気美女YouTube「お顔の小ささが際立ってる」久々地毛ボブショット

◆あみか、エクステ外したイメチェン姿披露


あみかは「ひっさしぶりにエクステとったよ〜」と報告し、ボア付きのコートを身に着けたセルフショットを公開。以前のエクステでのロングヘアから、肩に少しかかる程度の長さのボブヘアとなっており「思ったより地毛伸びてなかった！伸ばす！がんばる！」と今後は地毛を伸ばす予定であることもつづっている。

◆あみかの投稿に反響


この投稿は「ボブ似合う」「地毛スタイル新鮮」「お顔の小ささが際立ってる」「めちゃくちゃ可愛い」「美人だからどんな髪型も完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】