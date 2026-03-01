フォーエイト48あみか「ひっさしぶりにエクステとったよ」イメチェンショットに反響「新鮮」「お顔の小ささが際立ってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが2月28日、自身のInstagramを更新。エクステを外したヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】20歳人気美女YouTube「お顔の小ささが際立ってる」久々地毛ボブショット
あみかは「ひっさしぶりにエクステとったよ〜」と報告し、ボア付きのコートを身に着けたセルフショットを公開。以前のエクステでのロングヘアから、肩に少しかかる程度の長さのボブヘアとなっており「思ったより地毛伸びてなかった！伸ばす！がんばる！」と今後は地毛を伸ばす予定であることもつづっている。
この投稿は「ボブ似合う」「地毛スタイル新鮮」「お顔の小ささが際立ってる」「めちゃくちゃ可愛い」「美人だからどんな髪型も完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
