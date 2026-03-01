柴咲コウ、『ミラーライアー』シーズン10に映画監督として参加決定！ 公開は2027年
クリエイター育成・発掘の短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS（ミラーライアーフィルムズ） Season10』が2027年に公開され、柴咲コウが映画監督として参加することが発表された。
【写真】柴咲コウ×赤楚衛二W主演！ Netflix映画『余命一年、男をかう』26年配信
2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエイターによる短編映画制作プロジェクト。2025年のSeason7までに著名クリエイターから一般公募まで、俳優、映画監督、漫画家、ミュージシャンなどが監督した52本の短編映画を劇場公開。加藤浩次、加藤シゲアキらが監督として参加したSeason7は、先日開催されたショートショートフェスティバル＆アジア2025にて、ショートフィルム文化・産業・地域に著しく貢献し未来地図形成にもつながる作品として特別賞を受賞した。
『MIRRORLIAR FILMS Season10』は、茨城県下妻市と連携して作品づくりを行う。下妻市を舞台とした長編映画1作品、著名人が監督を務める短編映画2作品、公募による短編3作品、高校生によるワークショップで作られる短編1作品のほか、実行委員会メンバーなど下妻市民の活躍にスポットを当てたメイキング作品も制作予定だ。このうち、下妻市を舞台とした短編の1作を柴咲コウが監督する。
柴咲コウは2022年に『MIRRORLIAR FILMS Season2』にて『巫.KANNAGI』という作品で初監督を務め、出演も果たしており、『MIRRORLIAR FILMS Season10』で2度目の参加となる。
柴咲は「自分にとって二度目の短編映画監督作品をMIRRORLIARで作ることができてとても嬉しく思っております。前作『巫.KANNAGI』は貧困に焦点を当て、社会がひっそりと抱える暗部と見えない世界の交わりを描いてみました。今回は折角なので切り口を思いっきり変化させて、しかしその中でも因果や縁という、自分自身が常に大切にしている感覚を面白く表現してみたいなと思っています。前作とは違うアプローチでまた作品が作れることを楽しみにしています！」とコメントした。
『MIRRORLIAR FILMS Season10』は、2027年公開予定。
【写真】柴咲コウ×赤楚衛二W主演！ Netflix映画『余命一年、男をかう』26年配信
2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエイターによる短編映画制作プロジェクト。2025年のSeason7までに著名クリエイターから一般公募まで、俳優、映画監督、漫画家、ミュージシャンなどが監督した52本の短編映画を劇場公開。加藤浩次、加藤シゲアキらが監督として参加したSeason7は、先日開催されたショートショートフェスティバル＆アジア2025にて、ショートフィルム文化・産業・地域に著しく貢献し未来地図形成にもつながる作品として特別賞を受賞した。
柴咲コウは2022年に『MIRRORLIAR FILMS Season2』にて『巫.KANNAGI』という作品で初監督を務め、出演も果たしており、『MIRRORLIAR FILMS Season10』で2度目の参加となる。
柴咲は「自分にとって二度目の短編映画監督作品をMIRRORLIARで作ることができてとても嬉しく思っております。前作『巫.KANNAGI』は貧困に焦点を当て、社会がひっそりと抱える暗部と見えない世界の交わりを描いてみました。今回は折角なので切り口を思いっきり変化させて、しかしその中でも因果や縁という、自分自身が常に大切にしている感覚を面白く表現してみたいなと思っています。前作とは違うアプローチでまた作品が作れることを楽しみにしています！」とコメントした。
『MIRRORLIAR FILMS Season10』は、2027年公開予定。