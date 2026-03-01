菜の花はこう食べると絶品！味バリエ4選

写真拡大 (全5枚)

旬をむかえる菜の花レシピは色々なバリーションをご紹介します。どれも簡単なレシピなので、手軽に旬を楽しむことができますよ！


▼菜の花入りの春のポテサラ

ポテトサラダのクリーミーな味わいに、菜の花の苦味がアクセントになってお箸がとまりません！彩りも春らしく、いつものレシピをアレンジするだけで春を楽しめちゃいます。


▼意外な組み合わせ！わさび和え

菜の花のからし和えはよく聞きますが、こちらのレシピはわさびを使っています。粉末出汁を加えているので辛味もマイルドになり、食べやすくアレンジされていますよ。


▼春満開！菜の花とあさり蒸し

あさりと菜の花の二つの春の味覚を手軽に味わうことができちゃいます！あさりから出た旨みたっぷりの出汁と菜の花、ニンニク、バターで間違いのないおいしさです。


▼やみつき！オイマヨ卵サラダ

マヨネーズとオイスターソースが菜の花とよくあってやみつきになるサラダです。たまごも入ってマイルドなので、お子さんでも食べやすいのが嬉しいですね。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました


旬の菜の花を楽しめるレシピ。ぜひ色々なバリーションを試してみてくださいね。


（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）