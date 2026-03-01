親子でのお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の娘・池田レイラが誕生日を迎えたことを報告し、多くの祝福が寄せられている。

１日にインスタグラムを更新し、「本日、２１歳を迎えました 歳を重ねるごとに色んな角度からの幸せを更新していけている事に、日々喜びを感じながら過ごしております」とつづり、２１歳の誕生日を迎えたことを報告。「そんな中２１歳を迎えることができ、関わってくださっている全ての皆様、そして自分が今置かれている環境、たくさんの事への感謝で胸がいっぱいです 急に大人になった感やばいな謎に、引き締まるな、これ 貪欲を目標に！これまでよりも、よりアクティブに動いて色んな楽しみをお見せできる年にしたいです 少しずつ、自分のペースでもいいから成長を止めないこと！変わらずこれを大切にしていきます ２１歳の私も見守っていただけますよう、何卒よろしくお願いいたします」と続け、ハーフアップのお団子ヘアで水色のドレス姿をアップした。

この投稿には、２０１８年元旦に放送された日本テレビ系「ぐるナイ おもしろ荘」からの成長に「おもしろ荘見たときから応援してます あんなかわいいちぃちゃな子がこんなに大きくなって」と感動の声が。「お人形感がすごい」「おめでとうございます 自分の事のように嬉しいです！」「子供っぽいところも大人っぽいところも大好きだよ」「可愛くて美しくて優しい、魅力的なレイラさん」「可愛すぎるんだが…」といった声も寄せられている。