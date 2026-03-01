俳優の川崎麻世が1日、自身のインスタグラムを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告し、21歳下の妻で料理研究家の花音さん（41）とのツーショットを披露した。

「今日3/1はなんと63歳のバースデーを迎える事ができました」と報告。「13歳で芸能界に入りあれから50年 そんな俺が63になるなんて想像もしなかったです」とつづった。

「昨日は天気も良いのでバースデープレゼントで頂いた大好きなl4k3の新作のバッグを持って妻と仲間達とワンニャンを連れてランチでお祝いして頂きました」と記した。

「幸せいっぱいの63歳です 皆さんも沢山のお祝いメッセージありがとうございました」とした。

「#誕生日」「#バースデープレゼント」「#l4k3」「#バンビーノ」「#ちわわ」と添えた。

川崎は1976年、13歳で単身で上京し、1977年にレコードデビューし、人気アイドルの仲間入りを果たす。デビューから数年後は、俳優としても活躍し、プライベートでは1990年に元モデルの女性と結婚。女性問題で浮き名を流したことをきっかけに、連日ワイドショーのターゲットとなり、世間を騒がす事態に。元妻との関係も冷え込み、2018年に離婚裁判がスタート。5年後の2023年10月、ついに離婚が成立。そしてその1年後、長年友人関係だった花音さんと結婚した。