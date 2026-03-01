毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月1日（日）の放送は、坂東龍汰と行く千葉県船橋市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

坂東とは、日本と南極を25往復した南極観測船「SHIRASE5002」号で待ち合わせ。2008年に退役後は船橋港で一般公開されており、一同も船内を見学し船橋市の旅がスタートした。

まず移動中の話題は坂東の幼少期について。「（アメリカ・）ニューヨークで生まれて北海道に2歳か3歳ぐらいからずっと（住んでいた）」と、幼稚園から高校まで北海道で過ごしたという。「親がニューヨークで歯医者をやっていたんですけど、子どもが生まれて『ニューヨークより田舎がいい』ってなって、家族みんなで引っ越して。稀府という場所にポツンと一軒家を建てて、それも父ちゃんが自分で建てたんですよ」とのこと。

さらに坂東の学生生活を深掘りしていくと「シュタイナー学校っていうドイツ系の学校に通っていた」という。「シュタイナー（教育の学校）に幼稚園から高3まで行ってて」と坂東。坂東からは同じようにシュタイナー教育を受けた俳優として、斎藤工や村上虹郎が挙がった。

坂東が満島真之介の姉・満島ひかりとドラマで共演した時のエピソードも。「携帯に真之介さんの写真を映して、“3人”で（3ショットを）撮ったりしてました」という坂東。満島もその当時坂東について聞いていたようで、「そのドラマをやっている時に、姉がオレに『坂東くんっていうのがいて、もうスゴい似てる』と。雰囲気、顔つきもそうだし、現場の居方とか、存在の色が似てるって話になって」と証言。

そんな話をしながら到着したのは、千葉県の名産・落花生の専門店 創業67年目の「伊藤落花生店」。ここでは、落花生やラングドシャなど3人で合計26品をお買い上げ。そしてベトナムの本場の味を気軽に楽しめる「ボーちゃんカフェ」に向かい、オーナーおすすめの料理やドリンクなど9品を注文。

店内では引き続き坂東の育った環境を深掘り。家では「テレビ見ちゃダメ、携帯もダメだったし、携帯は高校卒業するまで（ダメだった）」と振り返る坂東。「テレビも、基本的には映画の方が観てた。スポーツとかオリンピックとかはオッケーで見させてもらってたけど」という中、高校卒業後「2週間以内に（家から）出てけ」と言われ、坂東が住み込みで働き始めたのが兵庫県の有馬温泉。「敬語を使う人が1人もいない環境で15年育ってきちゃった」という中で、上下関係や敬語に衝撃を受けたと振り返る。坂東がその後俳優デビューに至るまでは、番組後半でもトークが続く。

「ボーちゃんカフェ」では、バインミーやスパイシーヌードルなど様々な料理をいただき、「ベトナムに来た気分」「爆食い」と坂東も満喫。

お次は創業30年目「さくらや」に向かい、「焼だんご」「ごまだれだんご」などを購入。満島は「旅に行くと、必ずその街の老舗のだんご屋さんに寄る。そこに本当の地元の顔があると思ってる」と語る。

この少し前には、どのように音楽を聴いていたかという話題で「初めて買ったのはGACKTさんのアルバム」「『君のためにできること』っていう歌が大好きだった」と音楽遍歴について振り返っていた坂東。移動中、3人は「歌しりとり」でも大いに盛り上がることに。1980年代から2000年代までのヒット曲を3人が次々と歌い継いだ。

あいにく次の目的地の卓球場は予約がいっぱいだったが、「体動かしたいですよね」（坂東）ということで、「オールサムズテニスクラブ＆ビーチスポーツパーク」に向かう。ここでは、1980年頃にイタリアで始まり、2007年に日本に上陸したビーチテニスも楽しむことができる。テニスとバドミントンを融合させたようなルールで、ボールが地面に落ちたら失点となるスポーツだ。

そこで、今回の旅にかかったお金を誰が支払うか決めるゲームはビーチテニスに決定。3人総当たり形式で5点マッチ、最下位の人がお支払いという形だが、この旅の代金をお支払いすることになったのは一体誰に!?

ゲームを終え、最後の目的地・ステーキ屋さんへ向かいながら坂東の“有馬温泉での住み込み”後について聞いた。

「（役者になることについて）親は、最初は『無理だよ』みたいな。多分全然期待もしてなかっただろうし、『まぁ行ってきな、とりあえずやりたいことしな』っていう感じだった。上京して映画１本目に出た時に『本当になりやがった！』みたいな。そこからは応援してくれてる」とのこと。有馬温泉で働き始めて俳優としてのデビューに至るまでは、「（役者を）やるって決めて実家を出てたから、役者をやるための資金集めとして、有馬（温泉）で200万円貯まったら（東京に）出てこよう。出てこないっていう選択肢はなかった」と振り返る。

到着したのはステーキ&ハンバーグ専門店の「モグモグ亭」。三人は、ステーキやハンバーグなど計4品を注文。

そこで先ほどのビーチテニスの振り返りや運動神経についての話題になりつつ、最後は、坂東の今後の俳優人生についてトーク。多くの人に認知をしてもらっても「それで何かやったなという一区切りみたいなことでもなくて。達成感はもちろんあるけれども、じゃあ次は何をしてその壁を超えていくか。すごい先輩たちを毎年映画・ドラマで見続ける中で、『この人たちみたいになりたい』って思う瞬間もたくさんある」と坂東。現在28歳・今年29歳になる中で、30代を控え大事にしたいことについて「やっぱり実力と信頼。スタッフさんたちからの信頼と人間性」と語った。

この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

