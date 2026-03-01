成長を続ける朝食市場。人気店もモーニングに参入。わざわざ早起きしてでも行きたい！大手チェーン店のとってもお得なモーニングや、大阪名物の“ここだけ”モーニングを山中真アナウンサーが紹介します。

「約７０種類」を食べ・飲み放題！ファミレスチェーンで朝食バイキング

まずは、まさに大盤振る舞い！メニュー充実、激安のモーニング。

１月から朝食に力を入れ始めているのが「サイゼリヤ」。ドリンクバー付きで３００円からという、破格の「朝サイゼ」を実施する店舗を拡大しています。

こちらにも驚きのモーニングがあると、やってきたのは「ココス」。ハンバーグが人気のファミレスチェーンですが、モーニングでは、９０分食べ放題・飲み放題のバイキング！

ココスでは 全国に５００以上ある店舗のうち、約２００店舗で朝食バイキングを実施しています。自慢は、そのメニュー数で、白ご飯に混ぜご飯、そして生卵や納豆などごはんのおともも。さらに、モーニング専用の、野菜がたっぷり溶け込んだカレーまで！

パン派・麺派にも対応しています。約３０種類の食べ放題メニューに加え、茶葉から選べる紅茶などを含めた約４０種類のドリンクも取りそろえ、さながらホテルのバイキング。

（山中アナ）「家では絶対にできない、充実のモーニングですね！サラダもおかずもたっぷり！いただきます。おいしい！」

初めて来たという人も…

（客）「すごい満足で種類も多くて、味もおいしかったのでまた来たいと思います」

（山中アナ）「お値段が１０００円ちょっと」

（客）「そうなんです。そこが一番魅力的かな」

（客）「ホテルで（バイキング朝食を）食べると高いので。（ここで）すごく満足」

なかには…

（客）「手軽で食べやすいから、あといろいろ選べるから。週５ぐらい来ていたけど」

甘党・山中真アナのうれしかったメニューは？

ヘビーユーザーも生み出す朝食バイキングの魅力！

中でも山中アナが、一番うれしかったのが「ワッフル」だということです。生地をプレートに流し、タイマーをかけ、１分半待つだけ！トッピングも充実していてもちろん、乗せ放題！甘党にとってはうれしすぎるメニューです。ホイップやいちごジャム、チョコソースなどをトッピングした山中アナ好みのワッフル、その味は…？

（山中アナ）「自分で焼いたとは思えないぐらい、おいしい！」

品数を充実させるあまり、実は利益はそこまで出ていないそうなのですが、ココスの狙いは？

（株式会社ココスジャパン 三間裕一さん）「ココスというものを知っていただく、一度足を運んでいただくきっかけになればいいなという思いで、朝食の方に力を入れております」

“あるとき”がうれしい大阪名物

続いて、山中アナがやってきたのは「５５１蓬莱 大阪空港南ターミナル店（伊丹）」。この店でしか味わえないモーニングセットにはやはり…

（山中アナ）「朝でももちろん、豚まんですね！」

（５５１蓬莱・営業部 八田実紀さん）「やっぱり朝から“あるとき”で！」

出来たての豚まんと、台湾の屋台で人気だというしょうゆベースであっさりとしたタンツーメンのモーニングセット。朝から豚まんは山中アナも初めてでしたが…

（山中アナ）「いただきます！そりゃいつ食べてもおいしいですね！朝だから重いかなと思ったんですけど、全然そんなことないですね」

（八田実紀さん）「大変好評いただいております」

（山中アナ）「朝から活力、エネルギーもらえる感じありますね！」

ただ、これに加え麺類はさすがに…と思いきや！

（山中アナ）「おいしい！ちょっと八角が効いていて、スープが優しい。僕が観光で来ていると思ったら、朝がとてもうれしいと思います」

朝食で出来たて豚まんを満喫！お土産需要も加速

６年前から始めたというこのモーニング。コロナ禍で苦しい時期もありましたが、いまでは平日でも、朝９時の開店直後から大にぎわいです。

（岐阜から）「お土産で肉まんをもらっていたんですけど、いつもよりおいしかったです、やっぱり出来たてだったんで」

（宮崎から）「どうせなら出来たて食べたいなと思いまして。普段朝からお酒飲んだりしないんで、こういうとき（旅の贅沢）ぐらい」

（新潟から）「朝食にいいと思います！とてもおいしかった。（お土産で豚まんを）買っていく予定です」

多くの旅行者が朝食で出来たて豚まんを満喫。お土産需要も加速させていました。

（山中アナ）「朝を始めた分、売り上げは伸びている？」

（５５１蓬莱・営業部 八田実紀さん）「その部分は（以前は）営業していない時間帯だったので、そこに来てくださっているのは、すごくプラスはあります」

今のところ、モーニングを提供しているのは１店舗だけですが…

（山中アナ）「モーニング市場の可能性は感じる？」

（八田実紀さん）「そうですね。観光のお客さんっていうのがすごく増えていまして、オープン前から並んでくださっている方もたくさんいらっしゃるというのは私たちも実感しているので、今後は（モーニングの店舗拡大も）考えていけるところかなと思っております」

“オムライス発祥の店”のモーニングとは？

そしてもう一軒！山中アナが訪れたのは、オムライス発祥の店といわれる北極星。１００周年を迎え、新たなチャレンジをしようと、４年前からエキマルシェ大阪店でモーニングを始めました。そのメニューは北極星ならではのものとなっています。

（洋食北極星・エキマルシェ大阪店 瀬山貴裕店長）「朝限定のメニューでございます」

（山中アナ）「自慢のオムライスではなく、オムレツとごはんなんですね」

モーニングだけで楽しめる特製オムレツ「小高さんの朝ごはん（ライスｏｒパン）」。

（瀬山貴裕店長）「朝から重くなくさらっと召し上がっていただくために分けてお出ししています」

（山中アナ）「いただきます。中はとろとろ、ケチャップの甘味も加わっておいしいです」

卵のおいしさは残しつつあっさりとした味わいが大人気で、朝訪れるお客さんのほとんどがオムレツを頼むんだとか。

「小高さんの朝ごはん」というメニュー名のナゾ

気になるのは、「小高さんの朝ごはん」というメニュー名。

（山中アナ）「メニューになっている『小高さん』って誰ですか？」

（瀬山貴裕店長）「先代のころの常連客のお名前です」

実は、先代のころはオムライスというメニューはありませんでした。

店の常連客が毎日食べていたオムレツとライスを見て、先代のオーナーシェフがある時それをくっつけてみたところ、大評判に！オムライス発祥のきっかけとなった常連客、「小高さん」に感謝をこめ、メニューに名前を入れさせてもらったそうです。

（山中アナ）「北極星のはじまりはオムライスじゃない？」

（瀬山貴裕店長）「そこからオムライスに発展していくという感じです」

北極星の“はじまり”であるオムレツとご飯のセットを１日のはじまりに出したいという思いから、モーニング限定のメニューに決まったそうです。

（客）「すごくおいしいです。卵の甘みとやわらかさに包まれている感じ」

（客）「きょう東京からきました。朝ごはん食べようと思って探してたんですけど、私オムライスが好きなのでここだと思って来ちゃいました」

―――Ｑ朝からオムレツどう？

（客）「最高ですね」

こちらの店舗は、多くの旅行客が利用する大阪駅構内ということもあり…

（山中アナ）「売り上げは変わった？」

（瀬山貴裕店長）「売り上げ変わりましたね、２倍から３倍。朝の時間帯の売り上げって意味では」

早起きは三文の徳！朝しか食べられないメニューを皆さんも楽しんでみては？