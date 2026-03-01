◇W杯アジア1次予選 日本ー韓国（2026年3月1日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。桶谷HC新体制初勝利へ向かう先発5人が発表された。

W杯アジア1次予選2連勝を飾った日本代表に激震が走った。2月2日に指揮官のトム・ホーバス氏を“解任”。同3日の会見で新ヘッドコーチ（HC）にBリーグ琉球監督の桶谷大氏（48）が就任することを発表。そしてアシスタントコーチには八村塁のウィザーズ時代のアシスタントコーチで、現シーホース三河ヘッドコーチのライアン・リッチマン氏（36）、ニックスのコーチなどNBAで10年以上の指導実績を持つ吉本泰輔氏（44）が就任した。

桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負け。桶谷HC新体制は黒星発進となった。

最終予選進出争いから一歩抜け出すためにも負けられない日韓戦。スタメンには中国戦ではロースター外となったジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）が復帰。その他には齋藤拓実（30＝名古屋D）、馬場雄大（30＝長崎）、西田優大（26＝三河）、渡邊雄太（31＝千葉J）の5人が名を連ねた。