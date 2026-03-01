志田未来、“新恋人役”俳優との仲良しオフショット 「本当に付き合ってほしい！」の声
俳優の志田未来が、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“新恋人役”とのオフショットが公開された志田未来
公式SNSは、「オフショット」として「颯太と3人で動物園へ いい雰囲気のふたりをパシャリ！ ヤノシン沼にハマった方は挙手」とつづり、劇中で恋人同士となった未来役の志田と矢野真役の兵頭功海が仲良く寄り添い、ピースサインを決める一枚を添えた。
ファンからは「3人の中なら絶対やのしん！めっちゃメロいです」「まじで面白い！ やのしんかっこよすぎだろ」「なんてかわいい二人なのか」「本当に付き合ってほしいと思える2人です！」「この2人お似合いかも〜お互いにお付き合いする事に初心すぎて微笑ましい」「はーい！ヤノシン沼はまってます！3人のデート素敵でした」などの声が寄せられている。
