山形・宮城両県にまたがる蔵王連峰の山頂で、名物の樹氷を見物しようと国内外から訪れた観光客が、立ち入り禁止エリアに入り、問題となっている。

樹氷に近づきすぎると危険なことなどから、関係者が注意を呼びかけるが、ルール違反は後を絶たず。オーバーツーリズム（観光公害）の問題も背景にある。（田中大貴）

２月２６日午前、麓の蔵王温泉と山頂を結ぶロープウェーの地蔵山頂駅付近は、国内外の観光客でにぎわっていた。駅を降りてすぐの樹氷を見渡せる場所には、「立ち入り禁止」を示すオレンジ色のロープが張られている。だが、観光客はお構いなしにロープをくぐり、写真撮影したり、雪上を滑って遊んだりしていた。

パトロールする「蔵王ロープウェイ」（山形市）のスタッフが「戻ってください」と声をかけると、いったんは観光客は戻るが、数分もするとまた続々とロープをくぐっていく。

同社などによると、樹氷の近くには「ツリーホール」と呼ばれる穴がある場合が多く、近づきすぎるとはまって身動きが取れなくなる危険がある。樹氷を形作る針葉樹「オオシラビソ」を傷つけてしまうといった問題もあるという。

同社は、山頂駅周辺に日本語と英語による看板を設置し、定期的に注意喚起の放送も行っているが効果はなし。同社の担当者は「強制的に連れ戻すことはできない」と困り果てている。

「ＳＮＳでたくさんの国籍の方々から印象の良くない蔵王の情報が拡散されてしまっています」。２２日、蔵王温泉観光協会のＰＲ大使を務める「Ｈａｌｕｂｅ」こと熊谷春香さん（山形市）は、自身のＳＮＳでこう嘆いた。

米メディアが公表した今年の「世界の旅先２５選」に山形が選ばれたことなどをきっかけに、かつてないほど外国人観光客が増えているといい、ツリーホールにはまって動けなくなっている人も目撃したという。

熊谷さんは「混雑緩和の問題は県や市が動かないと解決できない。環境整備に向けて一緒に話し合っていきたい」と話す。

これに対し、市観光戦略課の樋口潤士課長は「自身の命や自然を守るためにも、決められたルールは守ってほしい」と述べ、ＳＮＳなどを通じて観光客に注意を呼びかけるとしている。