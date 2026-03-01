検問に現れた怪しい“バイク男”追跡劇　走って逃げるも“体力の限界”足がもつれて逮捕　“飲酒運転”発覚で罰金刑　韓国

韓国で、不審な男の逃走劇がカメラに捉えられた。バイクの男は、検問を避けるように方向を変え逃走。警察官が追跡すると、男はバイクを降りて地下駐車場に逃げ込んだ。逮捕された男からは免許取り消しレベルのアルコールが検出されたという。

市街地で始まった追跡劇

韓国で撮影されたのは、逃げる男と追う警察官、市街地の追跡劇の様子だ。

当初、1台のバイクが大通りで突然方向を変え、脇道に入っていく姿があった。

実はそのすぐ近くで警察による検問が行われていた。怪しい動きを見せたバイクを警察官は見逃さなかった。

近くの防犯カメラには、バイクではなく、走って逃げる男の姿があった。途中、通りかかった市民が捕まえようとするが、男の逃げ足が勝っていた。

その後ろから、警察官は離されまいと必死に追いかけていた。

逃走した理由は“飲酒運転”か

男が逃げ込んだ先には「パーキング」の文字。

舞台は地下駐車場へと移る。

ところが男の体力は限界だったのか、足がもつれて転倒。警察官はその一瞬を見逃さず、現行犯逮捕した。

現地の警察によると、逃走男からはアルコールチェックで免許取り消しレベルの数値を確認。男には罰金刑が科されたという。

