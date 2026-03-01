ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇を狙う3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて着々と準備を進めている。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平も合流。2月27日、28日の中日戦は規定により欠場したものの、球場のファンを魅了した粋な計らいに喝采が浴びている。

超満員に膨れ上がったバンテリンドーム。ファンの目当ての1人だった大谷は、しっかりと期待に応えた。27日、中日との強化試合前のフリー打撃に登場。中日の選手やスタンドのファンが熱い視線を送る中、29スイング中、11本の柵越えを放った。さらに翌日もフリー打撃を行い、9本の柵越え。この日は5階席まで運んだ。

大谷がグラウンドで打撃練習をすることはドジャースでも滅多になく、極めて異例の光景。球場のファンを思った行動とも言え、X上では「ファンサービスやね 試合出ない代わりに打撃練習」「試合出ないからお客様にサービス精神でやったんやろね、普通はやらんと思うよ」「日本だからやってくれてるんだよね！調整も兼ねて、言わないけど普段見れない日本のファンの為に！」と喝采が並んでいた。

侍ジャパンは名古屋、大阪で実戦をこなし、3月6日にWBC初戦の台湾戦（東京ドーム）に臨む。



（THE ANSWER編集部）