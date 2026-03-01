映画「太陽の帝国」や「ターミネーター」で知られる俳優のクリスチャン・ベールが、映画「ヒート2」に出演することを認めた。1995年に公開されたマイケル・マン監督による「ヒート」は、アル・パチーノ演じる刑事がロバート・デ・ニーロ演じる強盗団のリーダーを追う姿を描き、世界的な大ヒットを記録した。その第2弾に向けてはレオナルド・ディカプリオ、アダム・ドライバーが出演すると噂されているが、先日のFOX32ニュースとのインタビューの中で、クリスチャンが出演を認めるような発言をした。



【写真】ディカプリオとデ・ニーロ 雰囲気は確かにバトンタッチのような

同ニュース番組のジェイク・ハミルトンはその時の動画をSNSに投稿。そこではクリスチャンが「もうすぐ『ヒート2』のためにシカゴにまた行くよ」と答えている。



『ヒート』続編の製作は長年検討されていたが、ここ最近、ディカプリオやアダムの名が浮上するなど、大きな進展がみられている。マン監督も昨年9月のバラエティとのインタビューの中、2026年に撮影を開始する可能性を明らかにしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）