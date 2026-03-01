

imase

25歳の岐阜出身、SNS時代を象徴する新世代アーティストimase。TBSで日曜よる９時から放送中の日曜劇場『リブート』にゲスト出演することが決定した。

3月8日放送の第7話に出演となり、imaseが本作で演じるのは、行き場を失くしてＮＰＯ法人「しぇるたー」に保護されている富樫雅樹。冬橋（永瀬廉）らが面倒を見ている少年の一人で、第７話で起こる事件に関わってくるという。 ※2025年8月4日よりimaseはアーティスト活動休止中ですが、本作の撮影は活動休止前に行っている

imaseコメント

妻殺害の濡れ衣を着せられた早瀬が、真犯人を追うために裏社会と繋がる儀堂になりすまして生きていく、そんな物語がとても面白くて、毎話ごとの目まぐるしい展開にも引き込まれました。

その作品の中で、富樫役を演じさせていただきました。

自分の中の正義を抱えながらも止めることができない、歯止めが効かない富樫は、優しさと狂気が同居している魅力的なキャラクターだと感じました。

拙い演技ではありますが、見ていただけたら嬉しいです！