ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表が1日、京セラドームで全体練習を行った。同代表は2、3日に阪神、オリックスとの強化試合を行い、5日に初戦・チェコ戦（東京ドーム）を迎える。

この日からジャメイ・ジョーンズ（タイガース）、李政厚（イ・ジョンフ、ジャイアンツ）、金慧成（キム・ヘソン、ドジャース）、デーン・ダニング（ブレーブス傘下）、シェイ・ウィットコム（アストロズ）、高祐錫（コ・ウソク、タイガース傘下）らが合流。米国組も含め、代表全選手が参加して練習を行った。

シートノックでは金慧成が二塁、ウィットコムが三塁の守備位置に入り、好プレーのたびに「ナイス！」など、活気あふれる声がドーム内に響いた。さらに投内連係では23年にレンジャーズで12勝を挙げたダニング、MLB通算78勝のベテラン左腕・柳賢振（リュ・ヒョンジン＝ハンファ）もマウンドや球場の雰囲気を確認した。

ジョーンズは韓国メディアの取材に「アニョハセヨ！」と笑顔で応じ「一番大きいのは、自分は韓国が大好きだということ。自分にとって大きな意味がある。これは自分のキャリアの中でもとても特別な瞬間だし、韓国をしっかり代表できればいいと思っている」と大会に向けた思いを話した。

ジョーンズは元NFL選手の父アンドレさんと、母で韓国人のミシェルさんの間に生まれた。父は11年に脳動脈瘤により42歳の若さで急死。母のミシェルさんが子供6人を女手一つで育ててきたという。「母は東京に来る予定で、すごく楽しみにしている。そして“楽しんできなさい”と言ってくれた」と意気込む。「全部勝つ。負けない。チームが勝っていればそれだけでいいし、チームが勝てば、自分は幸せだ」とフォア・ザ・チームを強調した。