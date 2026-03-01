【FIBAワールドカップ予選】日本代表 vs 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】日本代表vs韓国代表（生中継）

バスケットボール男子日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2の韓国代表戦に臨むスターティング5を発表した。

アカツキジャパン（バスケ日本代表）は、桶谷大HCの初陣となった2月26日の中国戦で80−87で逆転負け。しかし、昨年11月と12月のWindow 1でチャイニーズ・タイペイに連勝していたため、ここまで通算2勝1敗でグループBの首位をキープしている。本日の韓国戦に勝利すれば、グループB1位通過および最終予選への進出に大きく前進する大一番だ。

必勝を期すこの一戦に向けて、日本の桶谷HCは中国戦からロスターを2名変更。アレックス・カーク（琉球ゴールデンキングス）と渡邉飛勇（信州ブレイブウォリアーズ）が外れ、インサイドの要である大黒柱のジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）とフィジカルの強さに定評がある佐土原遼（琉球ゴールデンキングス）がロスター入りを果たした。

注目のスターティング5には、中国戦の悔しさを晴らしたい渡邊雄太らに加え、ロスターに復帰したホーキンソンが名を連ねた。インサイドでの安定感と得点力を誇るホーキンソンの復帰は、フィジカルな展開が予想される韓国戦において最大の武器となるはずだ。

【スターティング5】

#1 齋藤拓実（PG / 172cm / 30歳 / 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

#12 渡邊雄太（SF / 206cm / 31歳 / 千葉ジェッツ）

#18 馬場雄大（SF / 196cm / 30歳 / 長崎ヴェルカ）

#19 西田優大（SG / 190cm / 26歳 / シーホース三河）

#24 ジョシュ・ホーキンソン（C・PF / 208cm / 30歳 / サンロッカーズ渋谷）

【ベンチスタート】

#2 富樫勇樹（PG / 167cm / 32歳 / 千葉ジェッツ）

#3 安藤誓哉（PG / 181cm / 33歳 / 横浜ビー・コルセアーズ）

#13 金近廉（SF / 197cm / 22歳 / 千葉ジェッツ）

#30 富永啓生（SG / 188cm / 25歳 / レバンガ北海道）

#31 原修太（SG / 187cm / 32歳 / 千葉ジェッツ）

#32 シェーファーアヴィ幸樹（PF / 206cm / 28歳 / シーホース三河）

#35 佐土原遼（SF / 192cm / 26歳 / 琉球ゴールデンキングス）

桶谷ジャパンの初勝利、そして最終予選進出を懸けた重要な“日韓戦”は、沖縄サントリーアリーナで14時00分にティップオフされた。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

