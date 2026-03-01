男子顔負けの筋骨隆々ビジュアルで話題の女子レスラーが変形デザインのリング衣装着こなしを披露。ファンは「まるでX-MENだ」とざわついている。

【画像】どこで買ったの？ 筋肉女子の“変形デニム”コスチューム

WWE女子スーパースターのジョーディン・グレースが日本時間2月25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。特殊なコスチュームで撮影された最新ポートレートショットを公開した。

ジョーディンは珍しい“デニム仕様”のギアを着用。胸元などがぱっくりと開いた変形仕様ながら、ファンから「似合うのがすごい」と称賛されているように、奇抜なデザインでも似合わせられる強靭な肉体が垣間見え、メインロースター昇格後の勢いをそのまま感じさせる。

投稿には約1万件の“いいね”が押され、「そんな衣装どこで買ったの？」「一瞬、青いX-Menのコスチュームかと思った」「力と美しさを兼ね備えている」とファンも絶賛。WWE「SMACK DOWN」では世界王者ジェイド・カーギルに惜しくも敗れてしまったものの、昇格早々に存在感を高めており、新コスチュームでのさらなる活躍が期待される。

