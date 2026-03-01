アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でストライカーの補強に動く可能性があるようだ。英『Football Insider』が報じている。



ヴィラではイングランド代表FWオリー・ワトキンス（30）が絶対的ストライカーとして君臨しているが、今シーズンはここまで公式戦38試合で8ゴール1アシストとなっている。決して悪い数字ではないが、昨シーズン（公式戦54試合で17ゴール14アシスト）、一昨シーズン（公式戦53試合で27ゴール15アシスト）を考えると物足りない印象だ。





そんななか、同メディアによると、ヴィラは攻撃陣の刷新を計画しているようで、夏にワトキンスを放出する計画を立てている模様。移籍金を3000万ポンド（約63億円）に下げたオファーでも受け入れる可能性があるようだ。アストン・ヴィラは今冬FWタミー・エイブラハム（28）を獲得したが、夏に新たなストライカー獲得へ動くと予想され、ターゲットに挙げられているのがFWニコラス・ジャクソン（24）だという。現在ジャクソンはチェルシーからバイエルンへレンタル移籍をしているが、シーズン終了後に戻ってくる見込みだ。ヴィラは昨夏の移籍市場でもジャクソン獲得へ動いており、チェルシー復帰後の去就が不透明な同選手の獲得へ引き続き意欲的なようだ。チェルシーとジャクソンは2033年まで契約を結んでおり、ヴィラが獲得するにはビッグオファーが必要だと思われるが、今後の動きに注目だ。