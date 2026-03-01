今季初黒星も好調の東京Vはなぜ強い？ データから導き出される“攻守一体”の連動性
一昨年に昇格1年目ながら6位と躍進した東京ヴェルディだったが、昨季は残留争いに巻き込まれて最終的には17位で終えた。
再起を誓った今季は、開幕戦で水戸ホーリーホックに勝利すると、2節での柏レイソル戦では見事な逆転勝利を飾る。続くFC町田ゼルビア戦でも終盤に2点差を追いつき、2-2でPK戦の末に勝星をつかんだ。
直近の横浜F・マリノス戦には3点ビハインドから1点差まで追い上げるも2-3で敗戦。今季初黒星を喫したが、4試合で積み上げた勝点は「8」と残留争いに巻き込まれた昨年と比べれば上々の滑り出しだろう。
「今季J1百年構想リーグでハイプレスからのゴール数がもっとも多いのは東京ヴェルディ。同プレスからのシュート4本で、3ゴール決めている（75%）」
1トップの染野唯月を中心に、前線からの連動した守備がそのままゴールにまで辿り着いているようだ。
さらに得点経過を見ると、柏戦と町田戦で後半アディショナルタイムにゴールを決め、それが最終的な結果にも直結。横浜FM戦でも1点差に追い上げる得点を挙げるなど、一昨季の特長だった粘り強さも取り戻しており、躍進へとつなげている。
センセーショナルな一撃— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 15, 2026
高い位置でのボールカットから
福田湧矢が右足を振り抜いた！
福田のスーパーゴールで東京Vが逆転！
明治安田J1百年構想リーグ
柏×東京V
DAZN 無料ライブ配信中
https://t.co/QH6tgwjs8r#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/EGhvqWAZuZ