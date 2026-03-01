◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

昨年大会の覇者、タデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝がゴール直前までの大混戦を２時間３分３７秒で制し、連覇を果たした。

昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本人トップの全体１２位となった。前日本記録で現歴代２位（２時間４分５６秒）の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝が２時間６分９秒で日本人２位の全体１３位。「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）は２時間７分３４秒で日本人５位の全体２０位だった。

今大会では、日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得。また、２８年ロス五輪から新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに代表に内定する。

日本人トップの大迫傑の記者会見の主なやりとりは以下の通り。

―レースの感想について

「記録的には問題ないが、順位はもうちょっと頑張りたかった。次の秋口のマラソンは上位で勝負できるように準備したい」

―選出される可能性もあるアジア大会について

「次のマラソンは、まだ決めていないので、まずは、しっかり、休養したい」

―レース内容について

「きょうは第２集団でレースを進めていくと決めていましたが、次のチャレンジは前の集団でレースをして生き残っていくレースをしたい」

―日本勢が海外勢と勝負するには

「所属とか垣根を越えて、協力し合ってやっていければいいのではないでしょうか」