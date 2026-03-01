ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）夫婦が1日、ABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）に出演。なれそめについて語った。

2人の出会いは2023年の明治座公演。当初、純烈に対し「素敵なおじさんグループ」という印象を抱いていた横山だが、後上の私服姿に「え、若いんだ！と。ダントツで私服が若かった」と衝撃を受けたという。

急接近のきっかけは、共演したタレントの小川菜摘を交えた食事会。普段は参加しないタイプの横山だったが、「菜摘さんはよくしてくださってる」ということで参加。誘ってくれた小川を「キューピッド」と評した。

二次会のカラオケで酒に酔った横山は、「お酒と同じ量の水を飲むと酔わない」という考えで、大量の水をテーブルに運び続けた。普段は真面目なだけに、その姿に後上は「ギャップというか。こんな一面あるんだ」と魅力に感じたという。

一方、横山も「後々、翔太に確認したら。お水を飲んでくれて、コップも片付けてくれてた。翔太もお酒を飲んでたけど、酔っぱらってもちゃんとしてる人なんだと。めちゃくちゃ好印象」と明かした。

そこから頻繁に連絡を取るようになり、後上から虹の写真が送られてきたことが。横山は「小さなことでも幸せに感じられる人なんだと。一気に心が近づいた。虹を発見できるのも素敵だし。このままお付き合いするのかなと思った」と話した。