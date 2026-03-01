純烈・後上翔太から妻の元AKB48・横山由依へ、結婚約1年で感謝のラブレター披露→「イエス・ノー枕」をゲット
純烈の後上翔太（39）とタレント・俳優の横山由依（33）夫妻が、3月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に“新婚さん”として出演した。
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
後上は、歌謡コーラスグループ「純烈」の結成メンバーとして、2007年に加入。 “スーパー銭湯アイドル”として温浴施設などで地道な活動を重ね、2018年の『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。以来、全国各地でライブやイベント、テレビ出演に飛び回る。
横山は、10代からアイドルグループ「AKB48」の主要メンバーとして活躍し、2代目総監督を務めた。2021年12月、12年におよぶアイドル活動に幕を下ろし、現在は舞台やドラマ、バラエティーなど多彩に活動する。
2人は、2024年12月に結婚を発表し、多数の祝福を受けた。今回、夫婦そろっての貴重な出演となる『新婚さんいらっしゃい！』では、MC・藤井隆＆井上咲楽とトークを繰り広げ、交際に至ったなれそめや結婚秘話、そしてファンに対する感謝などを語った。
実は「ちゃんとしたプロポーズ」をしていなかったという。そこで後上が、横山に「手紙」をしたため、番組内で読み上げた。
「結婚して1年ちょっと、いつも本当にありがとう。とても幸せな毎日を過ごすことができています。純烈のコンサート会場で結婚生活が長そうなベテランご夫婦にお会いするたびに、我々2人もああいった未来を迎えたいなと心のそこから思っています。いつまでも健康で仲良しな夫婦でいようね。これからも末永くよろしくお願いします」。
横山は「うれしいですね」と喜び、「純烈のライブ会場でっていうのが翔太ならではの視点っていうか」と、夫を“翔太”呼びで喜び。「これからもいろんなことがあると思うけど、日々一緒に歩んでいきたいなとあらためて思いました」と語った。
番組の最後では、『新婚さんいらっしゃい！』恒例の「イエス・ノー枕」が贈られた。TVerで見逃し配信（3月8日午後1時25分終了予定）。
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
後上は、歌謡コーラスグループ「純烈」の結成メンバーとして、2007年に加入。 “スーパー銭湯アイドル”として温浴施設などで地道な活動を重ね、2018年の『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。以来、全国各地でライブやイベント、テレビ出演に飛び回る。
2人は、2024年12月に結婚を発表し、多数の祝福を受けた。今回、夫婦そろっての貴重な出演となる『新婚さんいらっしゃい！』では、MC・藤井隆＆井上咲楽とトークを繰り広げ、交際に至ったなれそめや結婚秘話、そしてファンに対する感謝などを語った。
実は「ちゃんとしたプロポーズ」をしていなかったという。そこで後上が、横山に「手紙」をしたため、番組内で読み上げた。
「結婚して1年ちょっと、いつも本当にありがとう。とても幸せな毎日を過ごすことができています。純烈のコンサート会場で結婚生活が長そうなベテランご夫婦にお会いするたびに、我々2人もああいった未来を迎えたいなと心のそこから思っています。いつまでも健康で仲良しな夫婦でいようね。これからも末永くよろしくお願いします」。
横山は「うれしいですね」と喜び、「純烈のライブ会場でっていうのが翔太ならではの視点っていうか」と、夫を“翔太”呼びで喜び。「これからもいろんなことがあると思うけど、日々一緒に歩んでいきたいなとあらためて思いました」と語った。
番組の最後では、『新婚さんいらっしゃい！』恒例の「イエス・ノー枕」が贈られた。TVerで見逃し配信（3月8日午後1時25分終了予定）。