¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î²¬ß·¥»¥ª¥ó¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½ÆâÄê¡ª25Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î½©»³¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á
¢£2026Ç¯ÅÙÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁÁª¼ê¶¯²½»ö¶ÈÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í²ñ¡ÊBOX OFF¡Ë¡Ê1Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
9·î³«Ëë¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¶¥µ»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¡¡41¶¥µ»¡¢461¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¡¡32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ
ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡ÊBOX OFF¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò70Ôµé¤Î²¬ß·¥»¥ª¥ó¡Ê30¡¢INSPA¡Ë¤¬½©»³Í¤ÂÁ¡Ê31¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë¤Ë¾¡Íø¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯9·î³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡ËÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿¡£
3Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ËÆâÄê¤¹¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£²¬ß·¤ÎÁê¼ê¤Ï25Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò70Ôµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î½©»³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢5¡¼0¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£²¬ß·¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ë¤Ï2021Ç¯Åìµþ¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¤È2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË»Ò60Kgµé¤Ç¤Ï25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢3°Ì¤ÎËÌËÜÈ»Êå¡Ê26¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸¶ÅÄ¼þÂç¡Ê24¡¢Âç¶¶¥¸¥à¡Ë¤Ë4¡Ý1¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿Áª¼ê¡Û
ÃË»Ò55Ôµé¡§»³¸ýÎÜ¡Ê¶ðß·Âç³Ø¡Ë
ÃË»Ò60Ôµé¡§ËÌËÜÈ»Êå¡Ê¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë
ÃË»Ò70Ôµé¡§²¬ß·¥»¥ª¥ó¡ÊINSPA¡Ë
ÃË»Ò80Ôµé¡§Ä»Ã«Éô³¡¡Ê¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë
½÷»Ò60Ôµé¡§ÅÄ¸ý°½²Ú¡Ê¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë
¡Ú²¬ß·¥»¥ª¥ó¡Û
1995Ç¯»³·Á¸©»³·Á»Ô½Ð¿È¡£¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¹â¹»¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢2019Ç¯¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ÇÆüËÜ¿Í36Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë½é½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯½©¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â½éÀïÇÔÂà¡£Æ±Ç¯12·î¤«¤éÂç¶¶¥¸¥à¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
