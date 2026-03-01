◇東京マラソン（2026年3月1日 都庁前〜東京駅前の42・195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、初マラソンだった「山の名探偵」こと工藤慎作（21＝早大）は2時間7分34秒の20位で、来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得した。

35キロ付近まで早大の先輩にあたる大迫傑（リーニン）らと日本人トップ争いも繰り広げた工藤は、「35キロくらいで遅れだしたが、そこまでは余裕があった。その後は何度もふくらはぎがつってしまった。そこでペースを上げるとMGCを逃すので、その後はゴールをする目標に切り替えた」と証言。無理に前を追わずに、初マラソンでのMGC獲得に成功した。

工藤は昨年7月の世界ユニバーシティーのハーフマラソンで優勝。同11月の全日本大学駅伝では8区で早大OBの渡辺康幸の区間記録を30年ぶりに更新する区間賞を獲得したが、今年1月2日の箱根駅伝では3年連続で山上りの5区を任されたものの、青学大の黒田朝日に抜かれて区間3位だった。昨年末から調子が上がっていなかったというものの、頭脳的な走りを見せ、本人も「今日の経験や練習を（今後のマラソンに）生かしたい」と話した。

レースを見守った早大の花田勝彦監督も、「練習はマラソンの基礎的なところをちょっとやったくらいなので、まだまだ伸びしろはある」と称える。続けて「レース展開も上手で、慌てずに30キロまでしっかり行った。前半に（第2集団から）少し離れて心配したが、そこはペースが一瞬速かった。コントロールできていたので、凄いと思う」とそのセンスを絶賛した。