「年収の壁178万円」に引き上げ！ パートで“月収14万円”稼ぐ予定ですが、夫に「社会保険料かかるよ」と言われました。年収170万円ほどなのに、なぜ税金が引かれるのでしょうか？

178万円の壁とは？

178万円に引き上げが予定されている年収の壁は所得税の負担が発生する金額で、かつて「103万円の壁」と言われていたものです。会社員やパート・アルバイトなど給与所得者の場合、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円までは所得税がかかりませんでした。

令和7年度税制改正で所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直しがおこなわれ、所得により基礎控除が最大95万円になりました。給与所得控除も見直されて65万円に引き上げられたため、現在の非課税枠は最大160万円となっています。



年収の壁が引き上げられるメリット

年収の壁が引き上げられるメリットは、手取りが増える可能性があることです。今まで「103万円の壁」や「160万円の壁」を意識して働いていた人が働く時間を増やすことができるのは嬉しいですよね。基礎控除が増えると課税対象となる所得が減るため、納める税金の負担が軽くなるでしょう。

基礎控除は合計所得金額に応じて段階的に見直され、年収換算でおおむね665万円程度まで控除の上乗せが及ぶため、より多くの人が恩恵を受けられることになります。



社会保険料の壁とは別なので注意！

パートやアルバイトなど扶養内で働く場合、社会保険料が発生する「106万円の壁」や「130万円の壁」は変わらないので注意が必要です。

現在、家族の扶養に入っている人が130万円を超えて働くと、健康保険や年金といった社会保険料の支払いが発生し、結果的に手取りが減ってしまう可能性があります。

段階的に縮小・撤廃されますが、企業によっては106万円を超えると社会保険の加入が必要ですので、扶養内で働く場合は所得税の年収の壁だけでなく社会保険の年収の壁も確認しておきましょう。



扶養内で働くなら178万円の壁より130万円の壁

今回引き上げの方針が示されている178万円の壁は、所得税の非課税枠の見直しであり現在「103万円の壁」や「160万円の壁」により働き控えをしている人が働く時間を増やして手取りを増やせる可能性があります。最大の基礎控除を受けられる対象が拡大されるので、より多くの人が恩恵を受けられるでしょう。

しかし、「106万円の壁」や「130万円の壁」といった社会保険料の壁は、所得税の壁とは別の判定となるため注意が必要です。

年収130万円以下に抑えるためには月に稼げる金額は10万8000円程度となるため、扶養内で働くことを条件とする場合、年収の壁が引き上げられても、稼げる金額はあまり変わらないのが現状でしょう。



出典

国税庁 令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

厚生労働省 年収の壁への対応

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー