¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×ÃæÆ»¤Ø¤Î¹çÎ®¸«Á÷¤ê¤ÎÎ©·û¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬»²²Ã¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ
¡¡£Î£È£Ë¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤¬£±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ£±£°ÅÞ¤Î´´Éô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÍËÆ¤ÏÀ¤Ï¸¶Â§¡¢½°»²¤Ç£µ¿Í°Ê¾å¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤òÍ¤¹¤ë¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤¬»²²Ã¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½°±¡Áª¸å¤Î£²·î£±£µÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬»²²Ã¤·¡¢¹çÎ®¶¨µÄÃæ¤À¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¹ñ²ñ³«²ñ¸å¤âÎ©·û¤È¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷¤ÎÃæÆ»¤Ø¤Î¹çÎ®¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢»²±¡¤Ç¤ÎÅý°ì²ñÇÉ¤âÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎ©·û¤ÎÅÄÌ¾Éô¶©Âå´´»öÄ¹¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÌ¾Éô»á¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤äµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ËÎ©·û¤Ø¤Î»²²ÃÂÇ¿Ç¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢¶¨µÄ¤ÎÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÎ©·û¤Ë¤ÏÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¤¤ËÜµ¤ÅÙ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖÁíÍý¤ÏÍ½»»°Ñ¤ÇÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Ë¤âÀ¼¤¬¤±¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¡¢Î©·û¡¢¸øÌÀ¤¬ÅöÌÌ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÎ¾ÅÞ¤ËÀ¼¤ò¡Ë¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
