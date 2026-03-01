陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）が行われ、男子の日本記録保持者・大迫傑（リーニン）は２時間５分５９秒で日本勢トップの１２位に入った。

この日の大迫は「暑かったこともあってペースは遅かったけど、僕としてはちょうどいいペースで進むことができた」と第二集団でレースを展開。最後は鈴木健吾（横浜市陸協）の新旧日本記録保持者対決となったが、要所で粘り強さを見せた。「東京マラソンは難しい。最初の下りだったり、橋のところのアップダウンだったり、徐々に体力が崩れていく中で、サバイバルみたいレースだった」と振り返った。

大迫にとっては日本記録（２時間４分５５秒）をマークした昨年１２月以来のマラソンだった。「３か月間で体的には全然行けるとは思うけど、心身ともにというところで言うと、半年くらいあった方がベストかなと思った」と自己分析した上で「いい感じでこの後間が空くので、しっかりまずは休んで、次のレースに向けて準備したい」と決意を新たにした。

現在のモチベーションについては「ないんですよね。五輪も３回出ているし、日本記録もたくさん出しているので」と苦笑い。それでも「自分自身の記録がどこまで伸ばせるかな、どこまでやれるかなって楽しみとか、後輩たちが頑張ってきているので、世界とのギャップはトラックも含めてたくさんあるので、そこを一緒になって埋めていく努力をしていきたい」と力を込めた。

【写真】日本歴代１位・２位と山の名探偵の共演