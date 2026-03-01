渡邊渚、ミモザの手作りリース披露「綺麗」「工夫がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が2月28日、自身のInstagramを更新。手作りリースのショットを公開した。
【写真】28歳元フジアナ「工夫がすごい」手作りミモザリース
渡邊は「3月8日は国際女性デー。ということで、ミモザのリースを作ってみました」とつづり、手作りリースのショットを投稿。「繊細だし、数日したら花が小さくなるのでそれを想定して形を作るのが難しかったです」と小さなミモザの黄色い花を全面にあしらったリースを披露している。
この投稿にファンからは「素敵なリースですね」「売り物かと思うくらい上手」「黄色のお花畑見てるみたい」「自宅に飾りたい」「数日後を考えた工夫がすごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
