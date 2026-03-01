ものまねタレントで歌手の松浦航大（32）が1日、公式サイトを更新し、ビクターミュージックアーツを退所したと発表した。

松浦は2月28日をもって契約満了したと伝えるとともに、「2021年よりお世話になり支えてくださったビクターの皆様、多くの関係者の皆様、また輝かしい歩みを共に応援してくださった多くのファンの皆様に改めて心より感謝申し上げます」とした。

また、オフィシャルファンクラブ「Giraffic Park」については「会員の皆様におかれましては、変わらずそのまま継続致しますので引き続き応援を宜しくお願い致します」と呼びかけた。

松浦は、地元の北海道から高校卒業後に上京。アカペラの歌まね動画が話題になり、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」など、テレビにも多く出演している。ものまねレパートリーには玉置浩二、平井堅、藤井風、米津玄師ら多数の歌手のほか、ジャイアン、ピカチュウなどアニメキャラクターもある。

今後は「フリーとして活動していきますので より一層気を引き締めて 誠心誠意歌ってまいります。引き続き応援よろしくお願いします」との思いも添えた。

以下、発表全文

いつも応援ありがとうございます。

この度、2026年2月28日を以て、ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了となりましたのでお知らせ致します。

2021年よりお世話になり支えてくださったビクターの皆様、多くの関係者の皆様、また輝かしい歩みを共に応援してくださった多くのファンの皆様に改めて心より感謝申し上げます。

オフィシャルファンクラブ『Giraffic Park』会員の皆様におかれましては、変わらずそのまま継続致しますので引き続き応援を宜しくお願い致します。

＜本人からの言葉＞

いつも応援ありがとうございます。

入った当時はSNSで広がりたてで まだ芸能について右も左もわからず どのように活動を進めるべきか迷っていて不安の中 一緒に歩んで下さったビクターさんには感謝でいっぱいです。

今後はフリーとして活動していきますので より一層気を引き締めて 誠心誠意歌ってまいります。 引き続き応援よろしくお願いします。

松浦航大より