◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン7-3中日(2月28日、バンテリンドーム)

大谷翔平選手が2大会連続の“塩対応”を披露。注目のやりとりにファンも熱視線を注ぎました。

この“塩対応”とは、中日の球団マスコットであるドアラとのやりとりについて。侍ジャパンは2023年のWBCでも、強化試合の一環として中日と試合を行っていました。この試合に登場したドアラは、中日側ではなく侍ジャパン側の整列に参加。選手たちにハイタッチを求めると、選手たちもこれに応じていましたが、大谷選手はこれをスルーしていました。

ドアラは2月27日の初戦では中日側の整列に参加。しかし2戦目となる翌28日には、侍ジャパン側の整列に加わりました。

侍ジャパンの選手たちはハイタッチに応じていましたが、鈴木誠也選手はスルー。ドアラは自分の鼻の前に手を掲げ「天狗になってる！」とでも言うかのように”天狗ポーズ”を披露します。その後登場した大谷選手は、侍ジャパンの応援キャラクターである「応援侍たまベヱ」とは交流しますが、ドアラとのハイタッチをスルー。ドアラは両手を広げ「ありえない！」というかのようにアピールを見せると、こちらも“天狗ポーズ”で応酬しました。

スルーした大谷選手はニヤリとしながら首脳陣や選手らとグータッチ。このやりとりの再来にファンからも喜びの声があがりました。