◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)

東京マラソンで大学生の工藤慎作選手(早稲田大学3年生)が2時間7分34秒の力走でフィニッシュ。初マラソン直後にはSNSに思いをつづりました。

工藤選手は箱根駅伝の5区山上りに3年連続で出走。1年時から、“山の名探偵”として箱根路をわかせています。

今大会は初マラソン。大迫傑選手や鈴木健吾選手ら新旧日本記録保持者の集団について日本人トップ争いをみせますが、36キロ付近で離されて、全体20位でフィニッシュ。それでも日本人5番手で2028年のロサンゼルスオリンピック選考会であるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場権をつかみました。

レース直後には、自身のXを更新。「東京マラソン 2時間7分34秒(初) 遅れ出したときも余裕はありましたが、36km以降は何度も脚が痙攣してしまったので完走目標に切り替えました。もったいないレースとなりましたが、何とかMGC獲得。マラソンランナーとしての旅は今日がスタート！良い感覚は掴めた！」と手応えをつづっています。