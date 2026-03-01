◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。前日本記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）は昨年12月のバレンシアマラソンで自身の日本記録を1秒更新した大迫らと集団でレースを展開。36キロ過ぎからは大迫と日本人トップを懸けての一騎打ちとなり、40キロで一度は前出たものの抜き返され、2時間6分9秒の13位でフィニッシュした。

鈴木は昨年10月に富士通を退社してプロ転向。「独立して初めてのマラソンだったので自分の中で大切にしていた」というレースで来年10月の2028年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得した。「まずはMGC出場権を獲得しないと私の中ではスタートが切れないと思っていたので、そこをなんとかまとめられたのはよかった。リスタートとしてはよかったかなと思う」。新しい環境でまずは結果を残した。

3月限りでの現役引退を表明している妻の一山麻緒（28＝資生堂）が応援に駆けつけており、レース後には笑顔で記念撮影に収まる場面も見られた。一山が出場した2024年パリ五輪では鈴木が代表入りを逃しており、夫婦同時五輪は実現できず。2028年のロサンゼルス五輪を目指す鈴木は「次は私が連れて行けるように頑張りたい」と2年後への思いを語った。