ＪＲＡは１日、中山競馬場で４Ｒ終了後に引退調教師セレモニーを行った。３日付で定年引退となり、この日が最後のレースとなる美浦所属の国枝栄、小西一男、土田稔、根本康広、南田美知雄の５人の調教師が参加。記念の花束が贈呈された。式には根本師の愛弟子で元ＪＲＡ騎手の藤田菜七子さんも駆けつけ、師匠への花束贈呈や記念撮影に参加した。

以下、各調教師のコメント

国枝師「長いようであっという間。この日で最後かと思うとちょっとぐっときますね。日本競馬は世界一になっていきますので、皆さんも存分に楽しんでもらえたら。これで終わりになりますけど、元気でやっていってください」

小西師「僕は昭和３０年に中山競馬場で生まれて、騎手と調教師になってからも７０年間、中山競馬場で過ごしてきました。ファンの皆さんに支えられて、ここまでこられました。これからは一ファンとして競馬を応援していきます」

土田師「とても楽しい調教師生活でした。ここまでできたのは、皆さんのおかげです。これからもいい競馬ができるように応援していきたいです」

根本師「この世界に入って、人との巡り合いもあり、良い弟子も育ちまして、本当に楽しく幸せな騎手、調教師人生でした。日本の競馬も世界に通用する競馬になったので、ファンの皆さまと一緒に応援したいと思います。今後ともよろしくお願い致します」

南田師「皆さまのおかげで楽しい調教師生活を過ごすことができました。私が入った頃にハイセイコーが出て、その後トウショウボーイ、テンポイント、グリーングラスの３強時代になります。イギリスが発祥の地ですが、現地ではキングオブスポーツと言われています。ファンのみなさんのおかげで、日本では競馬が世界一のキングオブスポーツになりました。本当にありがとうございます。一線を退きますが、これからも温かく競馬界を見守っていきたいです」