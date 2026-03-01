TBS日比麻音子アナウンサー（32）は、2月28日夜に放送された同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に、体調不良で欠席したMC安住紳一郎アナウンサー（52）のピンチヒッターとして出演した。

この日の番組では冒頭、通常なら安住アナとともに進行役を務める劇作家で映画監督の三谷幸喜氏（64）が、スタジオに1人で登場。「ご覧の通り、安住さん、お休みでございます。体調不良ということで…働き過ぎだよね」と、口にした三谷氏は、「安住アナ不在」で臨む生放送に際し、「不測の…不測の事態が起きたときのために、日比麻音子さんに来ていただきました」として、日比アナを紹介した。

先月22日に閉幕したミラノ・コルティナオリンピック（五輪）では、開幕前から現地入りして連日、リポートを行い、帰国して間もないはずの日比アナだが、「よろしくお願いします。日比麻音子です」と、笑顔で視聴者にあいさつした。

すると三谷氏は、日比アナに対し、「『あさおとこ』さんとも読みますよね」と、まじめな表情で、名前についてイジりを入れた、これに、日比アナは「大体、『あさおとこ』とタイプしたらやっと名前が出る名前です。ありがとうございます」と笑顔で応じた。三谷氏はさらに、「『まおとこ』とも読めますね」ともツッコんだが、日比アナは「そうですね、『まねこ』とも読めます。ありがとうございます」と、ユニークな自己紹介をまじえ、「大人の対応」で応じた。

「不測の事態のために来てもらっています。怖いですね、不測の事態は」と語りかける三谷氏に、「怖いものですね。頑張ります。よろしくお願いします」と笑顔で応じた日比アナだったが、すぐにアナウンサーの顔に戻り、イラン情勢に関するニュースを読み、最新情報を伝えた。