笹崎里菜アナ「あっという間に自分たちで食べてました」甥＆姪とのお菓子作りショットに反響「デザイン可愛すぎ」「食べるのもったいない」
【モデルプレス＝2026/03/01】フリーアナウンサーの笹崎里菜が2月28日、自身のInstagramを更新。手作りのお菓子作りショットを公開した。
【写真】元KAT-TUN中丸の妻「デザイン可愛すぎ」甥＆姪と作ったクッキー
◆笹崎里菜「＃叔母活日記」手作りお菓子づくりショット
笹崎は「＃叔母活日記」「少し前に甥っ子姪っ子とお菓子作り」とつづり、甥と姪との手作りお菓子作りの様子を投稿。「出来上がったらあっという間に自分たちで食べてました〜自分で作ったものは美味しいよね、こちらは作ってるだけでお腹いっぱいです」「大きくなぁ〜れ」とも記し、ハートや食パン、動物の形のクッキー生地にデコレーションしているショットや焼き上がったクッキーのショット、棒付きのチョコレートのショットを披露している。
◆笹崎里菜の投稿に反響
この投稿には「手作り感が可愛すぎる」「ほっこりする」「楽しそうな様子が伝わる」「美味しそう」「デザイン可愛すぎ」「食べるのもったいない」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
