¼Æºé¥³¥¦¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¡ÖMIRRORLIAR FILMS Season10¡×2027Ç¯¤Ë¸ø³«·èÄê¡¦ÉñÂæ¤Ï°ñ¾ë¸©²¼ºÊ»Ô
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/01¡ÛÃ»ÊÔ±Ç²è¡ØMIRRORLIAR FILMS Season10¡Ù¤¬2027Ç¯¤Ë¸ø³«·èÄê¡£ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤¬¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐÈþ¿Í½÷Í¥¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþµÓ¥Á¥é¥ê
2020Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡¢°ËÆ£¼çÀÇ¡¢°¤Éô¿ÊÇ·²ð¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¡Ê¥ß¥é¡¼¥é¥¤¥¢¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2025Ç¯¤ÎSeason7¤Þ¤Ç¤ËÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é°ìÈÌ¸øÊç¤Þ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢Ì¡²è²È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿52ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò·à¾ì¸ø³«¡£²ÃÆ£¹À¼¡¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë¤é¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Season7¤Ï¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡õ¥¢¥¸¥¢2025¤Ë¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÊ¸²½¡¦»º¶È¡¦ÃÏ°è¤ËÃø¤·¤¯¹×¸¥¤·Ì¤ÍèÃÏ¿Þ·ÁÀ®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²èº×¤«¤éÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¡ØMIRRORLIAR FILMS Season 2¡Ù¤Ë¤Æ¡ØÖà.KANNAGI¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿¼Æºé¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡ØMIRRORLIAR FILMS Season10¡Ù¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£°ñ¾ë¸©²¼ºÊ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤ò»£±ÆÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Æºé¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆóÅÙÌÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄºîÉÊ¤òMIRRORLIAR¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁ°ºî¡ØÖà.KANNAGI¡Ù¤ÏÉÏº¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊú¤¨¤ë°ÅÉô¤È¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¸ò¤ï¤ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÀÞ³Ñ¤Ê¤Î¤ÇÀÚ¤ê¸ý¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ø²Ì¤ä±ï¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤òÌÌÇò¤¯É½¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤È¤Ï°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Þ¤¿ºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø²¼ºÊÊª¸ì¡Ù¤«¤é22Ç¯¡£±Ç²è¤ÎÎÏ¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¶µ°é¡¦»º¶È¡¦Êë¤é¤·¤Ø½Û´Ä¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¥â¥Ç¥ë¤¬Æ°¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£²¼ºÊ»Ô¡Ê°ñ¾ë¸©²¼ºÊ»Ô¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î1Æü¡¢Ã»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMIRRORLIAR FILMS Season10¡Ù¤ò²¼ºÊ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤ë³Ø¤Ó¤ä¡¢±Ç²èÀ½ºî¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÍÜ¤ï¤ì¤ë¿Íºà¤òÃÏ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£±Ç²èÀ©ºî¤òÃ±¤Ê¤ë°ì²áÀ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÄìÎÏ¤ÎÈ¯·¡¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤ò°é¤à³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Î¹½ÃÛ¤òÃÏ°è¤Ë¼ÂÁõ¤·¡¢¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦ÃÏ°è»º¶È¡¦Êë¤é¤·¤Ø¤È½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¡£
2004Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²¼ºÊÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢²¼ºÊ»Ô¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¡¢¡ÖÃÏÊý¤Ë¤âÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤Î²¼ºÊ»Ô¤Ï¡¢¡Ø²¼ºÊÊª¸ì¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿É÷·Ê¤ò¤È¤É¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤¯¤Þ¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊÑ²½¡£ÃÞÇÈ»³¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¹¤¬¤ëÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Åìµþ¤«¤éÌó60Ò·÷Æâ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤òÁªÂò¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¤Ø¤ÈÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Âç¤ÊÊ¿ÃÏ¤È¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤ËÀ®¸ù¤·¡¢º£¸å¡¢Å¾¶Ð¼Ô¤ò´Þ¤àÅ¾Æþ¼Ô¤ò¤È¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ø¶¦¤ÎÅÚÃÏ¤òÌ±´Ö¤ËÇäµÑ¤·½»ÂðÀ¯ºö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÇÀÃÜ»ºÊª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½»´Ä¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¼ºÊ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö±Ç²è¡×¤òµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ø²¼ºÊÊª¸ì¡Ù¤«¤é22Ç¯¡¢²¼ºÊ»Ô¤ÏºÆ¤Ó±Ç²è¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¤Þ¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á´±Ì±³ØÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢¡È±Ç²è¤ò¸Æ¤Ö¤Þ¤Á¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È±Ç²è¤ÎÎÏ¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Á¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ß¥é¡¼¥é¥¤¥¢¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÃ»ÊÔ±Ç²èÀ½ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿À©ºî»Ù±ç¤ä¾å±Ç²ñ¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬±Ç²è¤ò»£¤ì¤ë»þÂå¤òºî¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²»²²Ã·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¥×¥í¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤äÃÏ°è½»Ì±¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²èÀ©ºî¤½¤Î¤â¤Î¤ò³«¤«¤ì¤¿³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤òÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¿Íºà°éÀ®¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÃÏ°è¿¶¶½»ö¶È¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î´óÉí¶â¤ÇºîÉÊ¤òÀ½ºî¡£±Ç²èÀ½ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¸«¤äÇ¯Îð¡¦¿¦¶È¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¿¶¶½Åù¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
