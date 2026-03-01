純烈・後上翔太、妻・横山由依と2ショットTV出演 メンバーが「結婚式で一番うれしかった」こと
純烈の後上翔太（39）とタレント・俳優の横山由依（33）夫妻が、3月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に“新婚さん”として出演した。
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
後上は、歌謡コーラスグループ「純烈」の結成メンバーとして、2007年に加入。 “スーパー銭湯アイドル”として温浴施設などで地道な活動を重ね、2018年の『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。以来、全国各地でライブやイベント、テレビ出演に飛び回る。
横山は、10代からアイドルグループ「AKB48」の主要メンバーとして活躍し、2代目総監督を務めた。2021年12月、12年におよぶアイドル活動に幕を下ろし、現在は舞台やドラマ、バラエティーなど多彩に活動する。
2人は、2024年12月に結婚を発表し、多数の祝福を受けた。今回、夫婦そろっての貴重な出演となる『新婚さんいらっしゃい！』では、MC・藤井隆＆井上咲楽と赤裸々トーク。さらに、純烈メンバー（酒井一圭、白川裕二郎）からメッセージが届いた。
白川は、純烈に20代で入った後上の姿に触れ、「10年以上たって横山さんとご結婚されるのがすごく感慨深い」としみじみ。酒井は「結婚式で一番うれしかったのは、後上の母との握手ね」と明かした。
かつての後上は「（テレビ）ジャイアンツの試合を見ている時に話しかけてくる彼女はことごとくダメ」なタイプで、酒井は「人を愛せないてタイプだと思っていた」とぶっちゃけ。結婚式では、酒井が後上の母に「よかったね、お母さん」と声をかけると、母からも「あの子も人を愛す心があったんですね」と返ってきたと笑わせた。
同番組は、TVerで見逃し配信（3月8日午後1時25分終了予定）。
